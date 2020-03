Empresario habría comprado el avión presidencial; al parecer le salió más barato

MÉXICO.- A través de redes de redes sociales se ha dado a conocer un supuesto comprador del avión presidencial.

Hay que recordar que este avión está siendo rifado el presidente Andrés Manuel López Obrador,el cual, estos últimos meses ha dado mucho de que hablar.

Por medio de Twitter se dio a conocer que el avión había sido adquirido por un precio menor a lo ofertado por AMLO.

El supuesto comprador habría sido Mark Cuban, empresario estadounidense, famoso por su participación en el programa “Shark Tank”, además de ser dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA.

A través de una cuenta de Twitter llamada, 'BenAirplane', que se dedica a hablar de aviones, compartieron algunas fotos de Mark en el avión, donde decía lo siguiente: "Nosotros estábamos a punto de firmar un contrato para comprar el 787 avión presidencial mexicano. El precio mínimo se fijó en $126 millones de dólares. Mark Cuban entra y lo compra por unos millones menos”.

We were about to sign a contract to buy Mexican Presidential 787. The minimum price was set at $126 million. Mark Cuban swoops in and buys it for few Million less.

Congratulations Mr. Cuban! You bought a great aircraft at a very good price. pic.twitter.com/imGJOoo9ri