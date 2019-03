Enfermera 'viral' se disculpa con los Testigos de Jehová

Agencia

MÉXICO.- Karla Fabiola Centeno, estudiante de enfermería, se hizo viral en redes sociales, luego de aparecer en un video cantando y bailando mientras se encontraba en la colonia Haciendas en Aguascalientes, participando en una campaña de vacunación.

Este vídeo fue grabado espontáneamente la verdad no fue algo que buscáramos. Yo estaba en el recorrido dentro de la campaña de vacunación en la colonia Haciendas de aquí de Aguascalientes con mi compañera Mayela y ella desde la mañana traía esta canción de September y a mí se me quedó y hubo un tramo de casas en donde no nos querían abrir, o bueno, no sé si era muy temprano o no había nadie, entonces hizo este comentario de que no nos abrían y realmente fue simple, fue eso y salió la canción y mi compañera decidió grabarme y así fue ", dijo Karla Fabiola Centeno.