Enorme serpiente sorprende a mujer que estaba de compras en un supermercado

Helaina Alati estaba recorriendo el pasillo de especias de un supermercado australiano cuando se encontró cara a cara con una enorme serpiente.

La cabeza de la pitón diamante no venenosa de 3 metros de largo (10 pies de largo) emergió a través de un espacio en un estante sobre los frascos de especias en la tienda de Sydney.

"Estaba en el pasillo de las especias buscando algo para poner en mi pollo esa noche, así que inicialmente no lo vi porque estaba enrollado detrás de los pequeños frascos de especias", dijo Alati el miércoles. "Me volví un poco hacia la derecha y asomó la cabeza".

Alati, quien casualmente es una cazadora de serpientes entrenada, dijo que la cabeza de la serpiente estaba a 20 centímetros (8 pulgadas) de la suya.

“Afortunadamente, tengo experiencia en serpientes, así que estaba bastante tranquila al respecto. Definitivamente me sorprendió un poco porque no me lo esperaba ”, agregó.