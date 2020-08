Enrique Olvera, estalla contra quienes piden “chile y limón” en Pujol

Cancún.- El reconocido chef mexicano Enrique Olvera ha dividido las opiniones entre internautas tras viralizarse su columna de opinión que se publicó este domingo en el periódico Reforma.

El dueño del multipremiado restaurante Pujol, ha creado polémica al hablar de que hay clientes que no siempre tienen la razón al hacer pedidos especiales que implican modificar algún platillo del menú.

“En ese contexto de cocina de autor, como le llamábamos en aquel entonces, sentimos siempre la necesidad de que nuestro comensal respetara la creatividad invertida y las múltiples noches sin sueño que representaba hacer nuestros propios platos”, explica el columnista invitado.

El famoso cocinero comienza su relato con una descripción de su trayectoria y los inicios de su empresa, para luego finalizar con una dura crítica a quienes, con prepotencia, exigen modificaciones a sus platillos con el argumento de pagarán la cuenta o que alardean con la frase “no sabes quién soy”.

Sin embargo, la ira en las redes sociales se desató con las confesiones que hizo respecto al sentimiento que provocan los pedidos de picante y limón, por ejemplo, en platillos “de autor”.

“Varios de nuestros clientes nos pedían chiles toreados para el Fettuccini, que cuidadosamente salteábamos á la minute en una cremosa salsa de langosta perfumada con un poco de jerez fino”, sentenció.

“Por mucho que nos guste el limón, no es necesario pedirlo para ponérselo al nigiri de un omakase en una barra de sushi. Hacerlo es una falta de respeto y habla peor de quien lo solicita que de quien lo niega”, criticó.

A esto agregó la confirmación de que quienes quedan en medio de esta “guerra”, las y los meseros, en algunas ocasiones optan por fingir que han hecho la solicitud a “la cocina”, con tal de no hacer enfurecer a las y los cocineros.

El nombre del chef y su restaurante se colocaron entre las tendencias en redes sociales debido a que sus dichos han dividido a la población, aquí te dejamos algunas de las reacciones:

Lo chingón de la columna de Enrique Olvera es cómo cuenta que desde el inicio tenía claro el concepto de su cocina, y a pesar de las críticas por no complacer modificaciones, se mantuvo firme. El tiempo le dio la razón y Pujol es uno de los restaurantes más reconocidos del mundo.

Si creen que Enrique Olvera, de Pujol, está denigrando la comida popular o a la clientela, creo que no saben leer. La finalidad del artículo es otra completamente distinta. Y es cierto. La mentalidad de "el cliente siempre tiene la razón" ha hecho tanto daño. En muchos ámbitos. pic.twitter.com/ZM5dKFyhHs

No, eso no dice, dice que respetes su trabajo, conocimiento y experiencia, lo cual no es clasismo, sino gusto por estar inmerso en una experiencia artística cultutar y gastronómica. Increíble sacar traumas por cualquier cosa