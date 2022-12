¡Es demasiado! Joven se hace viral por llorar durante jornada laboral

Un joven norteamericano, se hizo viral en twitter, luego de grabarse para desahogarse y compartir su tristeza con sus seguidores al no soportar el estrés y presión que vive todos los días, ya que trabaja 8 horas y es estudiante de tiempo completo.

En el video, se puede escuchar al joven indicar que está por renunciar, así como comenzó a narrar con la cabeza abajo, que trabaja 25 horas a la semana, mientras que los fines de semana su turno ocupa todo el día desde que abre la sucursal en la que labora hasta el cierre.

Siendo barista en una cafetería, indicó que permanece 25 horas a la semana con turnos rotativos, cosa que al comentarlo en cuestión de segundos rompió en llanto.

Asimismo, señaló que actualmente la vida que está llevando no es saludable, volviéndose sus días muy agotadores.

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day... pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w