Escuchar música de rock te haría más imprudente al conducir

Agencia Reforma

MÉXICO.- La Universidad Tecnológica del Sur de China presentó un estudio en el que se revelaron las cinco canciones más peligrosas para manejar, reportó NME.

"American Idiot", de Green Day; "Party in the USA", de Miley Cyrus; "Mr. Brightside", de The Killers; "Don't Let Me Down", de The Chainsmokers y "Born to the Run", de Bruce Springsteen resultaron ser las canciones que más situaciones de riesgo pueden ocasionar al volante.

Para hacer el estudio, científicos seleccionaron a un grupo de automovilistas y los pusieron frente a un simulador para analizar cuántas veces cambiaban de carril en un lapso de 20 minutos, promediando un total de 70 veces en silencio.

También te puede interesar: Mujer se traga su anillo de compromiso mientras dormía

La cifra se duplicó cuando los automovilistas escuchaban rock, e incluso se demostró que superaban por 8 km/h los límites de velocidad permitidos.

En general, los temas que superan las 120 pulsaciones por minuto hacen que los conductores, en promedio, hagan maniobras más arriesgadas, según el estudio.

La universidad también presentó cuáles son las cinco canciones que menos riesgos implican al volante: "Stairway to Heaven", de Led Zeppelin; "Under the Bridge", de Red Hot Chili Peppers; "God's Plan", de Drake, "Africa", de Toto y "Location" de Khalid.