Espanta a sus nuevos inquilinos con una macabra broma (Fotos)

Agencia

Ciudad de México.- Tina, una vecina de 38 años del estado de Ohio (EE.UU.), decidió gastar una macabra broma a los futuros inquilinos de su casa que se ha hecho viral en las redes sociales.

En este lugar "se colocarán nuevas alfombras, así que dejé un pequeño regalo para los próximos propietarios", escribió la mujer en su cuenta de Twitter la semana pasada, adjuntando una serie de fotos de la escena.

También te puede interesar: No es broma: si ves un mapache 'zombie' llama a la policía

La autora de la broma indicó que las manchas rojas fueron hechas con pintura acrílica. Muchos usuarios de Twitter han elogiado la creatividad de Tina, calificándola de "genial" y "brillante".

New carpeting will be installed tomorrow so I left a little present for the next homeowners to find when they replace carpeting. pic.twitter.com/3qtoF5Lk7r