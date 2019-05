Esposas desesperadas exhiben a ‘robamaridos’

Agencias

Monterrey.- Un grupo de esposas ‘lastimadas’ por maridos infieles exhibieron a una supuesta “robamaridos” en Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con SDPnoticias, un grupo de vecinas colocó mantas en distintos postes exhibiendo a una mujer cuyos encantos seducen a sus esposos.

Sin embargo, usuarios de redes sociales condenaron el hecho y aconsejaron a las traicionadas publicar mejor la foto de sus esposos infieles para no caer con uno de ellos.

También les recomendaron no volver perdonar a los maridos con una larga lista de infidelidades, pues consideran que son ellos los que deberían respetar los acuerdos establecidos en la relación y no una ajena de quien se desconoce está siendo infiel o no, pues no se sabe si está casada.

Hasta el momento la publicación se ha compartido más de mil 200 veces en las menos de 24 horas de acuerdo con el perfil de Facebook ‘Informativo Nuevo León’.