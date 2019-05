Desconocidos entran a su casa a limpiar y este llama a la policía

Agencia

Estados Unidos.- Un vecino de la ciudad de Marlborough (Massachusetts, EE.UU.) descubrió al regresar a su casa junto a su hijo el pasado día 15 que algún desconocido había ingresado en la vivienda para limpiar y ordenar su interior, informa NBC News.

Nate Roman, de 44 años, se había ausentado durante el día por trabajo. Al regresar a casa acompañado de su hijo de 5 años, fue este último quien había notado que la puerta trasera se encontraba abierta.

Entonces, el padre revisó una por una las habitaciones y descubrió, para su sorpresa, que todas habían sido cuidadosamente limpiadas, a excepción de la cocina. La cama en el cuarto del menor estaba hecha, mientras que todos los juguetes de peluche que habían quedado desordenados desde la mañana, estaban cada uno en su lugar.

En el interior del domicilio se podía percibir olor a lejía y otros productos de limpieza. Las alfombras habían sido limpiadas con aspiradora y los inodoros escrupulosamente lavados. Además, sobre el rollo de papel higiénico del baño Roman encontró un origami en forma de una rosa hecha con el mismo material.

"Inmediatamente me preocupé de que alguien estuviera en la casa", relató el hombre, quien admitió que pudo haberse olvidado de cerrar con llave la puerta trasera y que ese día no había encendido el sistema de alarma. Y al no saber qué pensar de la situación, llamó a la policía.

Sin embargo, los agentes no lograron conseguir ninguna pista que apuntase a un posible sospechoso. Mientras tanto, el propio Roman estima que los 'intrusos' podrían haber sido parte de un servicio de limpieza a domicilio que se equivocó de dirección.