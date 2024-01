EU: le niegan libertad condicional y salta para agredir a jueza

Al igual que un leopardo, un delincuente en Las Vegas, Nevada, saltó con tremenda velocidad sobre una jueza para agredirla, luego de que en una audiencia ella le negara la libertad condicional y lo condenara a pasar un tiempo en la cárcel.

De acuerdo con TMZ, Deobra Redden estaba en una audiencia de sentencia el 03 de enero de 2024, ya que enfrentaba cargos de intento de agresión con daños corporales sustanciales.

La jueza Mary Kay Holthus quedó a manos de su caso y al principio pensó en darle una pena considerable tras las rejas.

No obstante, Redden declaró que su estado de salud había mejorado desde el incidente, tanto así que demostró que obtuvo un nuevo trabajo y un sistema de apoyo más sólido.

Su abogado solicitó una sentencia suspendida, haciendo referencia a su historial de salud mental y al exitoso cumplimiento de programas de libertad condicional previos.

A pesar de los argumentos del acusado y de su defensa legal, la jueza Holthus decidió no otorgarle la libertad condicional y estableció una sentencia severa en prisión.

Claro, esta noticia no fue del agrado de Deobra Redden, tanto así que insultó verbalmente a la jueza, para luego saltar sobre ella como todo un felino.

El video de la sentencia muestra el momento exacto en que Redden saltó en dirección a Mary Kay Holthus a quien jaló del cabello.

Los elementos de seguridad del lugar batallaron por separar al acusado de la jueza.

La jueza Holthus resultó en su mayoría ilesa, pero sí afectada por el incidente.

Otro empleado de la corte necesitó 25 puntos de sutura para cerrar una herida en la cabeza.

Luego del incidente, se le imputaron a Deobra Redden una serie de nuevos delitos graves por el ataque, los cuales incluyen: coerción con fuerza o amenaza de fuerza, extorsión, intimidación de funcionarios públicos/otros con el uso de la fuerza, negligencia de la seguridad de la persona/propiedad y agresión por parte de un prisionero, liberado condicional o en libertad condicional.

Además, fue trasladado a una celda individual tras ser clasificado como un recluso ‘2C’, que es la clasificación más restrictiva en la cárcel del Condado de Clark.

Esto significa que Redden no podrá interactuar con otros reclusos y con tiempo muy limitado fuera de ella.

