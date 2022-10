Una mujer de Estados Unidos que sobrevivió al cáncer de útero presentó este viernes una demanda civil contra L'Oréal y las "entidades que ayudaron en el desarrollo, mercadeo y venta de los productos", tras la publicación de un estudio que establece la relación entre los productos para alisar el cabello que usó por décadas y esa enfermedad.

El reconocido abogado Ben Crump presentó la demanda a nombre de Jenny Mitchell, quien usó "estos productos peligrosos" en su cabello durante casi dos décadas y fue diagnosticada con cáncer de útero, por el que se sometió a una histerectomía, según el letrado.

