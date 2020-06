Exempleados de eBay acosan a clientes por dejar malas reseñas

Un matrimonio a cargo de un boletín sobre comercio electrónico publicó críticas sobre eBay y la respuesta de algunos empleados de la compañía fue hostigar a los periodistas, por lo que ahora dos de los seis presuntos conspiradores han sido arrestados y enfrentan cargos federales de acoso cibernético. Los acusados incluyen a seis ejecutivos de eBay, incluidos James Baugh, el entonces director senior de seguridad y protección, David Harville, quien fuera director de resiliencia global y Steven Wymer, ex jefe de comunicaciones de la compañía.

Una declaración de un Agente Especial del Escuadrón de Delitos Cibernéticos de la División del FBI de Boston detalla que los entonces empleados de eBay se refirieron seriamente a su campaña de acoso como una "operación" y a sus víctimas como "objetivos", y se advirtieron mutuamente para eliminar mensajes relacionados o "todos serán despedidos".

Aparentemente obtuvieron todas sus ideas de películas porque recurrieron al envío de cosas desagradables a la casa de la pareja, incluyendo pornografía, una máscara de Halloween de la cabeza de un cerdo sangriento, cajas de cucarachas y arañas vivas, coronas funerarias y libros sobre cómo sobrevivir a la pérdida de un cónyuge.

Como si esto no fuera suficiente, los empleados viajaron al lugar donde vivía la pareja y tuvieron la intención de irrumpir en el garaje e instalar un sistema de rastreo en su automóvil, pero este esfuerzo aparentemente fracasó porque el departamento de policía local, avisado por las quejas de la pareja, colocó a un oficial encubierto frente a la casa. Lo que es más, los ex ejecutivos de eBay planearon ayudar a la pareja a "investigar" a sus acosadores con la intención de que en el boletín aparecieran buenas críticas hacia la compañía. Para ello crearon cuentas falsas de Twitter haciéndose pasar por vendedores de eBay que también estaban siendo acosados y se ofrecieron a ayudar a la policía a encontrar a los culpables. No tomaron en cuenta que las autoridades pudieron rastrear las cuentas.

Incluso uno de los empleados, que había sido policía, intentó convencer a los investigadores de que era la pareja la que acosaba a los empleados de eBay y hasta se ofreció a llevar expedientes con supuestas pruebas. Al respecto eBay emitió una declaración en la que especifica que se informó de la situación en agosto pasado y que todos los empleados involucrados fueron despedidos en septiembre. Un portavoz dijo: "eBay no tolera este tipo de comportamiento, se disculpa con las personas afectadas y lamenta haber sido objeto de esto".