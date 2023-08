‘¡Existen los extraterrestres!’, internautas ahora sí creen en Jaime Maussan

De sus 70 años de vida, el periodista Jaime Maussan ha dedicado casi cuatro décadas al estudio del fenómeno ovni, pero quizá nunca había estado tan solicitado como en estos últimos días, incluso, fue tendencia en Twitter.

Después de que se dieron a conocer en el Congreso de Estados Unidos declaraciones de ex militares sobre avistamientos de ovnis, en México de inmediato se pensó en Maussan, quien desde 1984 fincó su interés en el tema.

"Entonces dijeron: 'Ah, caray, el loco tenía razón'. Cuando eres ignorante, que alguien dice algo que no sabes, tú crees que la persona está mal. Pero hoy se demuestra que los ignorantes eran ellos, y no uno" .

Pero así como ha habido personas que lo tacharon "de loco", otras tantas han creído en él y lo han apoyado.