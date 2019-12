¡Impresionante! Explota labio de luchador de la UFC (Video)

Agencia

WASHINGTON.- El luchador holandés de peso pesado de la UFC, Alistair Overeem, sufrió este sábado un terrible corte abierto en su labio superior, luego que fuera brutalmente noqueado por Jairzinho Rozenstruik el cual hizo explotar el labio de su contrincante, a solo unos segundos de que terminara el combate.

