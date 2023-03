¿Extraterrestres en el sistema solar? Esto afirma el Pentágono

¿Será que cada vez está más cerca el día que los extraterrestres nos invadan? Por lo que un informe del Pentágono de los Estados Unidos, afirmó que los extraterrestres estarían emitiendo sondas a la tierra a través de una nave nodriza espacial mientras se desplazan por diferentes zonas del sistema solar.

De acuerdo al director de la oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Pentágono, Sean Kirkpatrick, junto a Abraham Loeb, presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard ha determinado que en las limitaciones físicas de los fenómenos aéreos no identificados, una serie de extraterrestres se encuentran desplazando en diferentes zonas del sistema solar.

Se explica que las sondas que emite la nave nodriza especial, son invisibles para los telescopios de rastreo terrestre.

Se descarta que las supuestas sondas de las que se tiene registro “estén estudiando a la Tierra como parte de un plan de invasión extraterrestre”, ya que se cree que estas pequeñas sondas llegarían a la Tierra u otros planetas del sistema solar para su exploración.

GRUPO DEL PENTÁGONO CREE POSIBLE EXISTENCIA DE NAVES EXTRATERRESTRES



¿Existe posibilidad de hallar vida extraterrestre?

Ante la posibilidad de hallar evidencia de otras civilizaciones en el cosmos, la Universidad de California (UCLA), en Estados Unidos, abrió su investigación de búsqueda de vida extraterrestre, también conocido como SETI, al público en general.

El proyecto cuenta con el apoyo de la organización no gubernamental The Planetary Society y el NASA Citizen Science Seed Funding Program, dónde los voluntarios ayudarán a clasificar señales de radio obtenidas por científicos de la universidad. Para esto, tan sólo se requiere un dispositivo electrónico (computadora, laptop o celular) con acceso a internet y una conexión estable, se indica en un boletín informativo del proyecto Are we alone in the universo.

Con información de El Financiero y Reforma