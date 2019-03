Fallece hombre al caer de la banqueta en Monterrey

Agencia Reforma/ Camilo Lizcano

Monterrey.-Un hombre murió después de haber caído a la banqueta, mientras caminaba en calles del Centro de la Ciudad.

Aunque no se determinaron las causas de la muerte hasta no tener el resultado de la autopsia, se presume que el hombre, de unos 65 años, quien no fue identificado, falleció de un probable paro cardiorrespiratorio.

El reporte de la caída del hombre se hizo alrededor de las 15:27 horas, en Carlos Salazar y Jiménez.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la muerte del hombre de complexión media, piel morena, cabello entrecano, quien vestía camisa negra y blanco, pantalón beige y zapatos negros.

Personal de la Policía de Monterrey acordonó la zona mientras llegaban periciales.