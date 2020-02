Fallece Larry Tesler, creador del comando “copiar y pegar”

Estados Unidos.- Lawrence Gordon Tesler, más conocido como “Larry Tesler”, a quien se le atribuye la invención de la funciones de “copiar”, “cortar” y “pegar” en las computadoras, falleció este lunes a los 74 años.

Así lo informaron Silicon Valey y Xerox, mediante publicaciones en la redes sociales.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon