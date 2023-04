Fan acusa al equipo de Carlos Rivera por supuesto maltrato

Carlos Rivera se presentó con éxito en Tampico el pasado 17 de abril, pero quienes no quedaron con un buen sabor de boca fueron sus fans, pues una de sus seguidoras acusó al equipo del cantante de maltrato.

En el aeropuerto era esperado por un grupo de seguidoras, quienes exhibieron en redes sociales que sufrieron agresiones físicas por parte del equipo de trabajo del intérprete de "Me muero".

De acuerdo con la publicación de Nallely Saldierna Make Up, nadie grabó lo sucedido, sin embargo, fue muy incómodo para todos los presentes.

"El equipo de nuestro adorado Carlos Rivera muy déspota y grosero, le quitaron el celular a todos los que queríamos foto con él, sino no había foto".

La joven explica en su publicación que cuando vio que a todos les estaban quitando su celular, ella escondió el suyo.

"(Me creí más lista) Al azar tomaron un cel y nos dijeron que si queríamos foto sería solo una grupal y rápido. La verdad me sorprendió el mal trato, pero pudo más la emoción de todos por velo que nos quedamos", se lee en el texto.

La fan de Carlos Rivera afirma que los presentes se dieron cuenta, pero el cantante se subió a su camioneta y dejó a sus seguidores.

"Ya que iba camino a casa, vi que traía las muñecas todas rojas y el ojo de que me lastimaron... pésimo Caros rivera, no es posible que permitas ese mal trato a tus fans que te esperábamos con tanto entusiasmo, éramos no más de 10 tristes personas... qué decepción", menciona.