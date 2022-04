Fan de Ricardo Arjona se desviste en pleno concierto; público enloquece

Vaya momento que se vivió en el concierto de Ricardo Arjona en Dallas, Texas, Estados Unidos, pues una fan se desvistió en pleno concierto cuando el cantante interpretaba la canción “Desnuda”, ante la acción el público enloqueció, mientras que la mujer gozaba del tema.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se puede apreciar que una mujer se quedó en ropa interior al escuchar que Arjona cantaba su éxito “ D esnuda”, en tanto que la gente del público enloqueció ante la acción: unos se reían con nerviosismo, otros aplaudían el acto de la fan.

“Mientras tanto en el concierto de Ricardo Arjona en Dallas Texas, atrevida fan se quita la ropa en pleno concierto con la canción “Desnuda” del cantante guatemalteco” escribió un usuario, mismo que compartió el video.

Cabe resaltar que en el video no se puede apreciar si la fan en ropa interior pudo recibir respuesta del cantautor guatemalteco, pues el metraje solo muestra que Arjona continúa cantando como si nada pasara, aunque la chica se encontraba muy cerca del escenario.

A través de su cuenta de Instagram, el cantautor guatemalteco compartió un video, en el que afirmó que no le fue bien en el Metro de Nueva York.

El autor de “mujeres” compartió un video en blanco y negro en donde aparece sentado en un andén del Metro en Nueva York, cantando y nadie lo reconoce.