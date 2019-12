Fans "descubren" que Jenny Rivera sigue viva y ahora es youtuber

Agencia

MÉXICO.- A siete años de la muerte de Jenni Rivera salió a la luz una entrevista que le hizo Pepe Garza tan solo seis meses antes de morir en donde la cantante asegura que había recibido amenazas de muerte, sin embargo, la teoría sobre que “La Diva de la Banda” se encuentra con vida está más fuerte que nunca.

Esta teoría saldría a la luz luego de que Pepe Garza revelara la entrevista inédita que Jenni Rivera le dio, pues en internet circulan varias teorías sobre que la cantante está viva y haciendo lo que más le gusta o gustaba en vida: “cocinarle a sus hijos y familia”, menciona el portal de noticias el Heraldo en su sitio web.

Es descubierta por sus fanáticos



De acuerdo con diversos usuarios de redes sociales que son fieles seguidores a la música de Jenni Rivera, éstos encontraron un canal de cocina en donde la chef es una mujer con la voz idéntica a la de “La Mariposa de Barrio”.

Sin embargo la voz idéntica a la de la cantante no es lo que causó controversia entre los seguidores de “La Diva de la Banda” sino que en ningún momento esta cocinera muestra su rostro a quienes siguen sus recetas.

Bueno amigos, para los que no se han dormido y no tienen nada qué hacer, les cuento la teoría de conspiración que ha vuelto a revivir.

Jenny Rivera está viva.

Abro hilo pic.twitter.com/UPTdKZgBWL — Ayuwoki (@AyuwokiHee) December 11, 2019

Más pruebas

Al que caracterizaba a Jenni Rivera era su origen México-americano por lo tanto a la hora de hablar mezclaba el idioma español como el inglés o como coloquialmente se le conoce: “lenguaje pocho”, la cual es la misma forma de hablar de la misteriosa mujer del canal de cocina de Youtube.

Y otra cosa que hizo aún más sospechosa la identidad de la dueña del canal de cocina I Cook U Cook We All Cook es que para sus recetas, la mujer utiliza nada más y nada menos que el tequila de Jenni Rivera, bebida alcohólica que lanzó “La Diva de la banda” antes de morir.

Otra de las “pruebas” es que la mujer que cocina en internet utiliza utensilios con una mariposa, animal con el que Jenni Rivera se comparaba e incluso se llegó a autonombrar como la “Mariposa de Barrio”.

La misteriosa mujer lo desmiente

La mujer que habla y se expresa igual que Jenni Rivera, borró todos sus videos de su canal I Cook U Cook We All Cook , sin embargo, compartió uno solo en donde una vez más no da la cara y aparece todo en negro.

En la grabación quien se dice que podría ser Jenni Rivera pide que dejen “descansar en paz” a la cantante y asegura que ella no es la misma persona que la hermana de Lupillo Rivera.