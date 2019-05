Se casa con un fantasma y se hace un exorcismo para divorciarse

Agencia

Reino Unido.- Una mujer que se casó con el fantasma de un pirata y luego se divorció, se tuvo que hacer un exorcismo para liberarse de su ex esposo furioso.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, Amanda Teague, una mujer de Irlanda del Norte, se casó en el 2016 con el fantasma de un pirata de 300 años de antiguedad.

Su esposo fantasma no era lo que ella creía

Pero ella se vio obligada a someterse a un exorcismo después de que su ex marido se empezara a portar violento y la poseyera.

"Aproximadamente cuatro o cinco meses después, cuando las cosas empezaron a ir desmoronarse, volví con algunas de las personas que se habían comunicado con Jack”

"Conozco los síntomas de una posesión y parte de eso son las enfermedades que desarrollé, por eso supe que me había poseído”.

Casi muere por culpa del ánima

Su salud empeoró más durante la relación sobre todo después de que ella y su esposo fantasma tuviera sexo.

La mujer asegura que comenzó a tener más y más infecciones perianales y no se curó hasta que dejó de tener sexo con él.

"Estaba teniendo abscesos recurrentes todo el tiempo después de que Jack y yo tuviéramos cualquier relación sexual.

"Una vez que dejé de tener contacto sexual con Jack, las infecciones anales comenzaron a mejorar.

En mayo del año pasado, Amanda fue llevada al hospital para someterse a una cirugía después de desarrollar una sepsis .

"Casi muero y estuve en el hospital por una semana. Tuve que quitarme el anillo de boda cuando fui a la cirugía. Entonces pude ver muy, muy claramente que él había estado robando mi energía".

Se curó después del exorcismo

Una amiga cercana le advirtió que Jack la había poseído y que todo eso se debía a la unión espiritual.

Pero el esposo fantasma no quería dejarla y según ella, la amenazó con matarla si se divorciaban.

"Su reacción cuando le dije que tenía que irse era que él no se iba también. Me dijo que si intentaba tener un exorcismo y deshacerme de él, me iba a matar".

"Fue aterrador ver un lado completamente diferente al espíritu encantador del que me había enamorado".

Pero sus problemas de salud y del corazón la obligaron a arriesgarse con el exorcismo.

E increíblemente su salud mejoró después de eso, ya no tuvo más abcesos perianales ni problemas en sus intestinos.

Inlcuso dice que los médicos están asombrados por que todos los males desaparecieron.

Ahora Amanda ha escrito un libro sobre sus experiencias que pueden comprar en Amazon y dice que ha renunciado a todo trabajo espiritual.