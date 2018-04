Arrestan a dos hombres por no ordenar nada en cafetería

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguro te ha pasado que te quedas de ver con un amigo en un Starbucks. ¿Te imaginas que mientras lo estás esperando y como no has ordenado nada, policías lleguen a arrestarte? Pues esto les pasó a dos hombres afroamericanos en una de estas cafeterías en Filadelfia.

De acuerdo con el diario The Washington Post, la tarde del jueves de la semana pasada, oficiales del Departamento de Policía de Filadelfia llegaron al establecimiento, se pararon frente a los hombres, quienes estaban sentados en una de las mesas y no habían comprado nada, y les pidieron que se fueran.

En ese momento, un hombre identificado como Andrew Yaffe llegó y les dijo a los policías que él era la persona que estaban esperando. "¿Por qué les pidieron que se fueran?", dice Yaffe y acusa a los agentes de estar discriminando a los dos hombres por ser negros.

Sin embargo, los oficiales argumentaron que estaban cumpliendo una orden tras un reporte al 911 y que los arrestaban por allanamiento de morada. Ambos fueron liberados la madrugada del viernes porque no había cargos en su contra.

Una mujer que estaba en el lugar grabó el momento del arresto y subió el video a Twitter, donde varios usuarios han acusado a Starbucks de discriminación.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci