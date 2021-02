Filtran video del momento en el que acribillan al paseador de perros de Lady Gaga

Una cámara de videovigilancia de una vivienda, captó el ataque armado del que fue víctima Ryan Fischer, el paseador de perros de Lady Gaga, y que terminó con el secuestro de los dos bulldogs franceses de la cantante.

En el video difundido por el portal TMZ, se puede observar como un automóvil tipo sedán blanco se detiene junto al paseador. Inmediatamente salen del vehículo dos personas que le exigen que entregue los canes.

Fischer forcejea y pide ayuda, mientras grita “Koji”, el nombre de uno de los perros, acto seguido le disparan a Fischer en el pecho, luego cada uno de los asaltantes agarra un bulldog y se sube al asiento trasero del vehículo.

Se trata de Gustav y Koji, quienes no pudieron salvarse, en la grabación se puede escuchar a uno de los canes aullar mientras lo atrapan. La que sí logró persuadir a los ladrones fue Miss Asia, el tercer perro que corre de regreso a Fischer.

*SERIOUS* CW: Violence



Surveillance video shows moment Lady Gaga’s dogs were taken and her dog walker was shot. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/3IvcXB7PWI