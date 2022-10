Flor Amargo denuncia que fue estafada: Me quitaron 70 mil pesos

A través de redes sociales, la artista Flor Amargo denunció que fue víctima de una estafa, en la que perdió 70 mil pesos.

"Me acaban de estafar. Me acaban de quitar 70 mil pesos".

En la grabación, la cantante señaló que el dinero que le quitaron estaba destinado a pagar un seguro de vida y algunas otras cosas.

"El seguro valía 40 mil pesos, me quitaron 70, me quedo con 20 centavos, ya ni modo".

Mencionó que la pérdida de dinero le sirvió para darse cuenta que hay cosas mucho más valiosas, como un amigo o uno mismo.

"Pero ¿saben porque lloro?, más que por la estafa es porque cuando pierdes todo porque ahorita que tengo 0.20 centavos en mi cuenta ¿saben qué? Tengo lo más valioso. Tengo un amigo que me ama y me quiere que se llama Leo, que me está tomando este video.

"Aprendí que cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando pierdes a ti, sí pierdes todo".