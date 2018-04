¡Chapuzón nocturno! Captan a reptil dentro de una casa

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los dueños de una vivienda en Sarasota, Florida, se vieron obligados a llamar a la policía local luego de encontrar en su piscina un cocodrilo de tres metros, el video de la captura fue publicado en redes sociales.

Una familia de Sarasota, al sur de Florida, Estados Unidos, se llevó un gran susto el viernes pasado al que ver un cocodrilo de más de tres metros estaba nadando en su piscina, publicó Infobae.

La pareja dormía durante la madrugada cuando un ruido la despertó de golpe. Al ver por la ventana, entraron en pánico. El reptil había irrumpido en la residencia y se había tirado a la piscina.

“Abrí la cortina vi la cabeza de un cocodrilo y dije: ‘¡Llama al 911, llama al 911!'”, declaró Patricia Carver a la cadena local News Channel 8. Rápidamente la policía de Sarasota llegó a la residencia.

Encontraron que el cocodrilo había ingresado al jardín rompiendo un protector contra los mosquitos.

Los uniformados llamaron a un cazador de cocodrilos para poder retirar al animal, que mientras tanto nadaba en la piscina.

So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR