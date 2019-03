¿Es tierna o sexista? Foto causa indignación en redes

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La imagen de una niña y un niño, de espaldas con uniformes caminando por un pasillo de lo que parece un hospital, con el texto “¿Es tierno, no?” ha causado un fuerte debate e indignación en Twitter, al ser calificada como sexista.

A pesar de que no es posible conocer el contexto exacto de la foto o de dónde surgió, la imagen en cuestión, que muestra a una niña y un niño muy pequeños vistiendo uniformes de profesionales de la salud, fue publicada por un perfil en Twitter que comparte escenas relacionadas con la medicina, publica el portal Vix.com.

Un detalle en la ropa de los niños desató una gran cantidad de críticas en esa red social: mientras que el uniforme del niño dice “doctor en entrenamiento”, el de la niña tiene la frase “enfermera en entrenamiento”.

Por mucho tiempo, las profesiones que representan el acto de cuidar (como profesoras, niñeras y enfermeras), estaban asociadas exclusivamente a las mujeres (algo que se vio reflejado en esta fotografía).

Esto se refleja en el prejuicio que se sufre al optar por profesiones “de hombres” y, para a comunidad internauta, la foto que coloca a la niña como enfermera y al niño como médico refuerza ese pensamiento problemático.

“La niña puede ser enfermera y el niño también puede ser médico, lo que sucede es que esta imagen solo refuerza una jerarquía sexista. No es una cuestión de lo que quieren ser, sino más bien de lo que representa la imagen”, explicó una de las personas que refutó el tuit.

“¿Por qué es ella enfermera? No es por desmerecedor a la enfermería, pero ¿por qué él sería un médico y ella, una enfermera?”.

“No. No es tierno ¿Por qué ella no es doctora? ¿O por qué el niño no es un enfermero?”.

“No. No es tierno. ¿Por qué siempre representamos a los niños como futuros doctores y a las niñas como futuras enfermeras?”

Mientras tanto, otro internauta dio una solución a la cuestión (al texto, no al color, que también deberíamos dejar de asociar a géneros), cambiando las profesiones de ambos por “profesional de la salud”:

¿Y tú qué opinas? ¿Te parece sexista la imagen presentada como ‘tierna’?