¿Se cumplen las profecías? Moscos invaden Rusia (videos)

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya son varios los videos y fotos que están circulando en redes sociales, los habitantes de una localidad rusa llamada Pávlosk están atravesando por una invasión de mosquitos. Durante los últimos días la presencia de los insectos está alarmando a la población, ya se habla de que el final está cerca y las profecías se están cumpliendo.

De acuerdo con información del portal RT Noticias, los vecinos temen salir a la calle, donde vuelan nubes de estos agresivos insectos que atacan a humanos y animales sin piedad. Además, lamentan que los fumigadores no dan abasto y son incapaces de repeler los ataques.

Según los medios locales, los ecólogos explican esta invasión con el elevado volumen de precipitaciones registrado en la región este año, que causó el desbordamiento de ríos. De acuerdo con los especialistas, cuantos más cursos de agua y formaciones lacustres, más mosquitos.

Una mujer vivió uno de los ‘peores’ momentos de su vida, por varios días tuvo una sensación extraña en su oído; luego confirmaría que los movimientos y ruidos extraños eran porque se trataba de una cucaracha que se había vuelto ‘huésped’ de su conducto auditivo.

De acuerdo con información del portal Excélsior, Katie Holley descansaba en su casa en Florida cuando de pronto se despertó porque algo frío, que inicialmente pensó era un trozo de hielo, se deslizó por su oreja izquierda.

Todavía adormilada, la mujer corrió al baño y con un cotonete intentó sacar lo que sea que hubiera entrado.

De acuerdo con el medio Sun Sentinel en cuanto metió el hisopo de algodón sintió que algo se movía y se metía más profundamente en su oído.

“Era como un movimiento rítimico, 'eso' estaba luchando por enterrarse en mi canal auditivo”.

Cuando sacó el bastoncillo aterrada vio pequeños pedazos de color marrón oscuro que parecían patas.

