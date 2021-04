Funcionario deja la cámara encendida y aparece desnudo en plena reunión virtual

CANADÁ.- Un miembro del parlamento canadiense fue sorprendido completamente desnudo en una reunión virtual de la Cámara de los Comunes.

William Amos, quien ha representado al distrito de Pontiac en Quebec desde 2015, apareció en las pantallas de sus compañeros legisladores completamente desnudo el miércoles. La pandemia ha significado que muchos legisladores canadienses participen en sesiones por videoconferencia en lugar de en persona.

Una captura de pantalla obtenida por The Canadian Press muestra a Amos de pie detrás de un escritorio entre las banderas de Quebec y Canadá, sus partes privadas ocultas por lo que parece ser un teléfono móvil en una mano.

Liberal MP William Amos flashes the nation by appearing in front of the House of Commons, live, while buck naked. pic.twitter.com/8kcB2gvNV7

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.