¿Generación de cristal? Estudiante "explota" contra maestro por tanta presión

Una vez más las clases virtuales dan de qué hablar. Ahora un estudiante se hizo viral en redes sociales por reclamarle a un maestro que supuestamente lo presionaba demasiado.

El joven estudiante de Derecho aprovechó una clase en línea para manifestarse en contra de la forma en la que su profesor da la clase.

"Su manera de dar la clase no me gusta", resalta.

Ante esto, el profesor tomo la palabra y le respondió al joven.

"No aceptas la presión, no quieres que nadie te pregunte", respondió el docente.

"No puedo pensar, neta, me deja en blanco" 😬 ¿Qué opinan de los reclamos de este alumno hacia el docente? 👀👇 pic.twitter.com/pkBiTsKDRU

Tras esta escena, el alumno recibió muchas críticas por cientos de usuarios que no aprueban que un estudiante de Derecho se queje demasiada presión.

"Ya me imagino diciéndole al Juez: “Es que con usted no me siento en confianza y así no puedo defender a mi cliente” jajaja". "Desde ahorita apuntar su nombre. Sería terrible tener su representación en una materia legal", son algunos comentarios en contra del joven.