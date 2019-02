Denuncian grabaciones ocultas en baños de la UNAM

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la Facultad de Ciencias, denunciaron en redes sociales que las grabaron mientras se encontraban en los baños, además de que estos videos fueron subidos a páginas pornográficas.

De acuerdo a Infobae las grabaciones fueron captadas en los sanitarios de mujeres de la Facultad de Ciencias, denunciaron las alumnas.

La forma de operar de la (s) persona (s) que las espía consiste en subirse al sanitario y con una perqueña cámara grabarlas mientras realizan sus necesidades fisiológicas.

Los comentarios en las páginas pornográficas celebran el acto ilícito, unos exaltan la "audacia" del acoso sexual mientras otros incluso dan consejos para no ser descubiertos usando mochilas o cámaras ocultas.

No es la primera vez que sucede, al parecer ya es un hecho que lleva años presentándose. Una usuaria denunció que a ella le sucedió hace cuatros años:

"Un tipo de nombre JOSE MANUEL "N" me estaba grabando en los baños de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me di cuenta y lo alcance en la rampa que da a la salida de la facultad, duramos casi cuatro horas en el Ministerio Público y al final solo levantaron acta de hechos y me hicieron verle la cara para que me pidiera disculpas".

Asimismo adjuntó el acta de denuncia y exhortó a no quedarse calladas si son testigos un hecho de este tipo y no confrontar al (los) agresores sino denunciar antes las autoridades: