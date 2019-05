Muere Grumpy Cat, la gatita gruñona más famosa de la web

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La gatita gruñona más famosa de internet, Grumpy Cat, que ganó popularidad gracias a su expresión de molestia, murió el pasado 14 de mayo debido a una infección en las vías urinarias.

La noticia fue dada a conocer la mañana de este viernes 17 de mayo por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde la familia de Grumpy Cat expresó:

También te puede interesar: No es broma: si ves un mapache 'zombie' llama a la policía

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97