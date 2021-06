Hackean cuentas del PES para pronunciarse a favor del matrimonio igualitario

El Partido Encuentro Solidario (PES) perdió el control de sus redes sociales, luego de que el Congreso de Baja California aprobara los matrimonios igualitarios este miércoles.

Cerca de las 18:00 horas empezaron a circular post relacionados a la comunidad LGBTTTIQ+.

"Amor es amor", "No sé bebé, no sé bebé", "Estamos perdidas", fueron algunos de los mensajes que circularon en la cuenta oficial del partido, que en las elecciones del pasado 6 de junio no alcanzara el porcentaje necesario para mantener su registro.