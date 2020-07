¡Hackeo masivo! Piratean cuentas de grandes personalidades en Twitter

Los piratas informáticos no identificados irrumpieron el miércoles en las cuentas de Twitter de magnates tecnológicos, políticos, celebridades y grandes empresas en una aparente estafa de Bitcoin.

La artimaña incluyó tuits falsos del ex presidente Barack Obama, el líder demócrata presidencial Joe Biden, Mike Bloomberg y varios multimillonarios tecnológicos, incluido el CEO de Amazon Jeff Bezos, el cofundador de Microsoft Bill Gates y el CEO de Tesla, Elon Musk. Las celebridades Kanye West y su esposa, Kim Kardashian West, también fueron pirateadas. Los tweets falsos ofrecieron enviar $ 2,000 por cada $ 1,000 enviados a una dirección anónima de Bitcoin.

No hay evidencia de que los propietarios de estas cuentas fueron atacados ellos mismos. En cambio, los hacks parecían diseñados para atraer a sus seguidores de Twitter a enviar dinero a una cuenta anónima de Bitcoin. La campaña de Biden, por ejemplo, dijo que el equipo de integridad de Twitter "bloqueó la cuenta a los pocos minutos de la violación y eliminó el tweet relacionado".

La oficina de Obama no tuvo comentarios inmediatos. El FBI dijo que estaba al tanto de la violación de seguridad de Twitter, pero declinó hacer más comentarios.

En un tweet, Twitter señaló que estaba al tanto de un "incidente de seguridad que afecta las cuentas en Twitter". La compañía de San Francisco dijo que está investigando y prometió una actualización en breve. No respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los tweets aparentemente falsos se eliminaron rápidamente, aunque The Associated Press pudo tomar capturas de pantalla de varios antes de que desaparecieran. El problema de seguridad fue lo suficientemente grave como para que Twitter advirtiera que muchos de sus más de 166 millones de usuarios diarios podrían no ser capaces de tuitear o restablecer sus contraseñas mientras la empresa intentaba bloquear las cosas.

Entre las figuras políticas apuntadas, el truco parecía apuntar principalmente a los demócratas u otras figuras de la izquierda, haciendo comparaciones con la campaña de 2016. Las agencias de inteligencia de EE. UU. Establecieron que Rusia participó en intentos coordinados de interferir en esas elecciones de EE. UU. A través de la manipulación de las redes sociales y varios ataques, incluido el ataque a las diferentes campañas y las principales organizaciones del partido.

El truco también podría ser una simple demostración de los débiles controles de seguridad de Twitter a medida que Estados Unidos se dirige a las elecciones presidenciales de 2020, un concurso en el que es probable que el servicio desempeñe un papel influyente.

La cuenta de Bitcoin mencionada en los tweets falsos parece haber sido creada el miércoles. Al final del día, había recibido casi 12.9 bitcoins, una cantidad actualmente valorada en poco más de $ 114,000. En algún momento durante el día, aproximadamente la mitad de esa suma en bitcoins se retiró de la cuenta.

Bezos, Gates y Musk se encuentran entre las 10 personas más ricas del mundo, con decenas de millones de seguidores en Twitter. Los tres hombres tienen un valor combinado de $ 362 mil millones, según los últimos cálculos de la revista Forbes.

La misma oferta falsa apareció por segunda vez en la cuenta de Musk, que tiene un historial de tweets a veces desconcertantes del excéntrico multimillonario. Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Gates, quien se ha convertido en uno de los principales filántropos del mundo desde que renunció como CEO de Microsoft, confirmó que el tweet no era de él.