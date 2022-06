Hasta en la mafia se respeta a la familia: AMLO sobre ataque a su hijo menor

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó las críticas hechas hacia el físico de su hijo menor de edad, acto que calificó como cobardía y mencionó que hasta en las verdaderas mafias se respeta la familia.

Durante la inauguración de la primera etapa del libramiento La Venta- Coyuca, el mandatario con todo y golpes de pecho defendió a su hijo ante la ola masiva de memes en redes sociales, asimismo refirió que el problema es con él y no con su familia.

“Ayer mi pobre hijo, que lo amo, está excedido de peso, ya saben cómo es la edad de adolescencia, ah sale una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”, expresó López Obrador.

El titular del ejecutivo señaló que estos ataques son un síntoma de desesperación por parte de la oposición y una falta de amor al pueblo.

“Lo entiendo, es su grado de desesperación, porque no pueden y no pueden porque no le tienen amor al pueblo”, aseveró el mandatario mexicano.

Añadió que seguirá adelante a pesar de las “campañas negras, calumnias”, mientras los simpatizantes gritaban “No estás solo”.

El presidente recordó que sus adversarios siempre lo acusan de tener vínculos con el narcotráfico y recordó la vez que saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Burlas hacia el hijo menor de López Obrador

Este sábado en redes sociales internautas saturaron las redes con memes y mensajes ofensivos contra el hijo de López Obrador, acto que varios funcionarios reprobaron.