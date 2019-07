Hay alerta sanitaria en Florida por rabia, incluye a Disney World

Agencias

Estados Unidos.- Una alerta sanitaria por rabia fue emitida en el estado de Florida dentro del un radio donde se ubica el parque temático Epcot Center, de Walt Disney World.

El departamento de salud del estado informó que la advertencia se da luego que un gato salvaje dio positivo para la enfermedad.

Las autoridades señalaron a través de las redes sociales: “Una alerta de rabia 60 días emitida para el suroeste de Orange, Florida en un radio de 2 millas alrededor de la intersección de I-4 y Epcot Center”. Según el organismo un gato fue diagnosticado con rabia en este radio , por lo que podría haber mordido o arañado a todos los gatos o perros salvajes y domésticos de la zona, además de cualquier animal salvaje.

If bitten or scratched by a suspected rabid animal, wash the wound immediately with soap and water and seek medical attention. After, promptly report the incident to @OCAS_Orlando by calling 407-254-9150. https://t.co/Nd060ZqMvj