¿Hay romance? Filtran videos íntimos entre Shakira y Alejandro Sanz

Cancún, Quintana Roo.- Un supuesto romance entre Shakira y Alejandro Sanz se esparció hace 15 años y muchos fans se emocionaron con la noticia, sin embargo, ambos cantantes negaron dicho rumor y aseguraron que entre ellos únicamente hay una gran amistad.

Recientemente se han filtrado tres videos en donde se puede ver a Shakira y Alejandro Sanz en diferentes situaciones y coqueteando. Cabe mencionar que en los videos no se puede ver a Sanz.

En el primer video podemos verlos en una conversación en la que hablan sobre una canción que Shakira habría escrito para Antonio, presuntamente Antonio de la Rua, quien fue su representante y pareja del año 2000 al año 2010, y a quien finalmente enfrentó en la corte.

En un segundo video podemos ver a Shakira en otro escenario, también filmada por Alejandro Sanz, quien le dice: “Por qué eres tan linda? Bueno, esa pregunta te la habrán hecho muchas veces”.

All the attraction, the tension... pic.twitter.com/MFfw8Yvype