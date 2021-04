¡Héroe! Perro logra salvar a perrito que cayó en una piscina

Recientemente se hizo viral un video en Twitter en el que se puede observar como un perro salta a la ayuda de otro para evitar que este se ahogue en la piscina.

Se trata de un héroe sin capa, un can que al ver a un pequeño perrito caer en la piscina, decidió acudir en su ayuda.

En el video captado por la cámara de seguridad se puede observar cómo un distraído can cae en una piscina y desesperadamente intenta salir de ahí; para su suerte otro perro que estaba en el lugar se acerca curioso y termina por ayudarle a salir de aquella trampa mortal.

El metraje fue compartido por el usuario @buitengebieden_ el 20 de abril y hasta la redacción de esta nota suma más de 10 mil likes y mil 800 retuits.

Una usuaria de Twitter asegura que el metraje fue captado por la cámara de seguridad y que los dueños de la casa no estaban presentes, además refiere que al can le tomó más de 30 minutos lograr sacar al perrito.

The Parents were gone! It was filmed by an outdoor camera—- and it took the hero dog 34 minutes to save the little puppy from drowning!💕🐾🐶