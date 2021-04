Héroe sin capa: Hombre salva a niño de morir arrollado por un tren (VIDEO)

INDIA.- A través de las cámaras de seguridad de la estación de tren de Vangani en Mumbai, India quedó grabado el momento en el que un niño cae a las vías y un hombre le salva la vida.

En las imágenes se puede ver cómo un niño, que al parecer iba acompañado de su madre camina muy cerca de las vías. Posteriormente, el menor pierde el control y cae en la vía férrea justo cuando el tren estaba a punto de llegar a la estación.

Afortunadamente, un hombre vio la situación en la que se encontraba el menor y corrió en su auxilio.

El "héroe sin capa" fue identificado como Mayur Shelke, un trabajador ferroviario, luego que el ministro de Ferrocarriles de la India, Piyush Goyal, aplaudiera su acción en redes sociales.

En la grabación se aprecia al sujeto correr a gran velocidad para salvar al niño de ser arrollado por el tren que cada vez estaba más cerca de llegar al lugar donde cayó el infante. Para suerte de todos, el hombre llegó a tiempo para sacar al menor de las vías.

De acuerdo con lo proporcionado por las cámaras de vigilancia, este hecho se registró durante la tarde del pasado 17 de abril.

Very proud of Mayur Shelke, Railwayman from the Vangani Railway Station in Mumbai who has done an exceptionally courageous act, risked his own life & saved a child's life. pic.twitter.com/0lsHkt4v7M