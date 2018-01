¡Terrible sorpresa! Mujer halla una rata en su hamburguesa

Agencias

AUSTRALIA.- Imagínate que un día tienes unas ganas enormes de ir a comer una rica hamburguesa con queso, tocino, jamón y un buen trozo de carne, logras ir a cumplir tu antojo y en la tercera mordida, ¡pum! Una rata peluda dentro; esto es lo que le pasó a una mujer australiana.

De acuerdo con el portal El Debate, la mujer salió en compañía de su esposo y decidieron ir a disfrutar de unas hamburguesas a un lugar llamado "The Civic Hotel" de Inglewood.

Todo iba bien empezó a comerla pero a la tercer mordida sintió algo extraño en su boca, entonces abrió la hamburguesa y se llevó la peor sorpresa de su vida, había una rata muerta.

"El tercer mordisco, en realidad no podía morderlo. Me di cuenta de que había un ratón peludo, hecho y derecho en la carne. Mi reacción fue simplemente dejarlo caer y sentirme mal", relató.

Peta Blackburn es el nombre de la persona que le sucedió esto, quien en su página personal de Facebook publicó una serie de fotos donde da a conocer lo que le pasó.

Hace un llamado al departamento de salud, ya que por parte del restaurante tampoco se le ofreció una disculpa.

