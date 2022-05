Hombre casi es detenido por tener el corazón roto

En TikTok, un video se hizo viral en el que un hombre con el corazón "roto" fue confundido con un alcohólico por una policía, debido a su aspecto físico y sus movimientos corporales erráticos, a causa del desamor que sufría.

Tambaleante, como si estuviese desorientado y al borde del llanto, el hombre fue interceptado por una policía mujer, ya que pensaba que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, cuál sería su sorpresa al descubrir que se trataba de un sujeto con una gran desilusión amorosa.

Al interrogarlo, el hombre le dijo a la oficial:

"Nada, mi relación está rota. Me he casado con ella, tengo seis hijos, cuatro niños y dos niñas", dice el hombre.

"¿Has consumido algún tipo de drogas hoy?", cuestiona la policía.

"No"; "¿Has estado bebiendo?"; "No".

"¿Por qué estás llorando tanto? ¿Había maltrato físico entre tú y tu esposa?"

"Nunca, nunca", señaló el hombre.

"¿Llegaste a casa y ella estaba con otro hombre?", preguntó la oficial.

"No, no yo estaba en casa", expresó el hombre.

"¿Tú estabas en casa y ella llegó con otro hombre?", inquirió la uniformada.

Con la declaración, quedó en evidencia que el hombre fue engañado por su esposa. Asimismo, puntualizó que pudo haberse peleado con el amante de su mujer, sin embargo, no lo hizo pues "es mejor que eso".

"Yo no quiero pelearme con nadie. Podría haberme peleado con él, podría haber sido capaz, pero no quiero ir a la cárcel. Yo soy mejor que eso. No sé por qué ella ha hecho esto", dijo el hombre conmovido.

Al respecto, la oficial le da la razón al señalar: "Por supuesto que eres mejor, has sabido llevar la situación como es debido".

Después del breve interrogatorio, los oficiales prosiguieron a hacerle la prueba del alcoholímetro de rutina al sujeto, la cual tuvo un resultado cero.

El video rápidamente se volvió viral, y hasta el momento, cuenta con más de 862 mil "Me Gusta", casi 6 mil comentarios, más de 12 mil compartidas y 6.7 millones de reproducciones.

Tiktokers se conmueven por el hombre

Después de la viralidad de clip en TikTok, varios usuarios se solidarizaron con el hombre dando mensajes de aliento.

"Me siento con él a llorar"; "Cuando a dicho 'yo soy mejor que eso' ahí ya me ha partido del todo"; "Pobrecito un abrazo no le habría venido mal"; "Y así como el hay muchos, pero lo que sufre un hombre nunca se valora como pasa, al contrario. Nunca habrá igualdad"; "Me recuerda a mi papá cuando me llamaba llorando cuando mi mamá lo dejo :(".