Estados Unidos: Hombre crea valla eléctrica para evitar que le roben sus carteles de Trump

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de Massachusetts, cansado de que la gente le robe el letrero de su campaña de Donald Trump, ha encontrado una solución impactante: una cerca electrificada alrededor.

John Oliveira, de 54 años, un veterano discapacitado de la Marina y miembro del Comité Escolar de New Bedford, levantó la cerca hace unas semanas.

Oliveira le dijo a Southcoasttoday.com, que informó por primera vez la historia , que comenzó a mostrar un letrero de Trump en su césped a fines de mayo. El primero desapareció en julio.

En total, se tomaron seis letreros, dijo a The Boston Globe .

Su último letrero no ha sido robado desde que se levantó la cerca.

“Estoy defendiendo mi propiedad y mi derecho a la libertad de expresión”, dijo.

La cerca amarilla y negra que funciona con energía solar, comprada en una tienda de suministros agrícolas, tiene aproximadamente 3 1/2 pies de altura. Tiene carteles de advertencia en inglés, español y francés.

La valla no es bonita, reconoció. “Pero no voy a dejar de poner un cartel porque alguien lo sigue robando o alguien lo sigue tomando porque no le gusta lo que estoy diciendo”, dijo.