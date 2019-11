¡Gran sorpresa! Hombre descubre a un oso dentro de su carro

Agencia

CANADA.- En la madrugada del pasado 20 de Noviembre, un hombre escucho la alarma de su carro que no paraba de sonar. El hombre inmediatamente fue a inspeccionar para ver que pasaba y se llevó una gran sorpresa.

El hombre, que reaccionó con una pasmosa tranquilidad al incidente, filmó su encuentro con el peligroso plantígrado. Este hombre de nombre Dean dice en el vídeo en un tono como si no hubiera pasado nada extraordinario: "Oh, oye, hay un oso en el auto. Bueno, eso no es bueno".

La madre de este hombre pregunta: "¿Cómo se metió en su auto?", a lo que su hijo supone que el animal abrió la puerta por su cuenta en busca de comida.

(Con información de RT)