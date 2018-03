¡Libre soy! 'Elsa salva' a policías (video)

Agencia

MADRID.- Hace ya cinco años que la película de Disney 'Frozen' se estrenó, y desde entonces no ha perdido su relevancia y se ha convertido en un clásico de la animación. La canción 'Let it go' es ya un himno y el disfraz de princesa Elsa es uno de los favoritos de los más pequeños... y de los no tan pequeños. Así lo demuestra un hombre que, enfundado en su vestido azul de 'Reina del Hielo', se topó con una furgoneta de la policía atrapada en la nieve y no dudó en usar sus 'poderes' para solucionar la situación.

"Vi que la camioneta de la policía se estaba quedando atrapada".

De acuerdo con información del portal de noticias Excélsior, el pintoresco suceso ocurrió en Boston, donde la policía estaba teniendo dificultades para avanzar a causa de la tormenta de nieve que azotaba la ciudad. Mientras Elsa rescataba a los agentes, Christopher B. Haynes era testigo del momento. Haynes grabó el suceso, lo subió en su cuenta de Facebook y el video se hizo viral.

"Salí fuera a ayudar para sacarlo de la nieve".

El héroe disfrazado no ha querido revelar su identidad, aunque sí hizo declaraciones a la cadena Fox, relatando que compró el disfraz el pasado año durante un temporal porque le parecía "hilarante caminar por Boston bajo la nieve disfrazado de Elsa".

"Vi que la camioneta de la policía se estaba quedando atrapada, así que salí fuera a ayudar para sacarlo de la nieve, no pensé que se convertiría en todo esto", aseguró.

Los que están esperando ver a la verdadera Elsa tendrán que esperar hasta 2019, cuando se estrene la segunda entrega del gran éxito de Disney.

Te dejamos aquí el video: