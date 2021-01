Hombre encuentra llama perdida en carretera de Massachusetts

ESTADOS UNIDOS.- Un transeúnte vio una llama en un campo frente a una carretera en Massachusetts y, con la ayuda de un oficial de control de animales, la llevó a una granja para su custodia.

Patrick Boddy conducía en Newburyport cuando vio a la llama macho gris y blanca, detuvo su camioneta y se acercó a ella el lunes, informó el Boston Globe .

La llama actuó "muy relajada" cuando se acercó a él, dijo Boddy al periódico.

Finalmente, Kayla Provencher, la oficial de control de animales de Newburyport y West Newbury, fue alertada y se unió a Boddy en el campo con la llama. Llamaron a las granjas locales para ver si faltaba una llama, informó el periódico.

"No estoy segura de dónde vino o cómo llegó allí", dijo Provencher a The Associated Press, pero tenía hambre y bebía mucha agua, lo que indica que necesitaba algo de atención, dijo. El estado tiene registros de inspecciones de graneros, pero ella dijo que en ninguna de las granjas locales faltan llamas.