Hombre halla caja fuerte en un enchufe eléctrico de su casa (Video)

MÉXICO.- Darren Steels, un británico de 45 años residenciado en Nottingham (Reino Unido), encontró en su casa una caja fuerte oculta tras un enchufe eléctrico, del que pensaba que estaba defectuoso desde que en 2017 adquirió el inmueble junto con su compañero.

"Tratamos de enchufarle cosas. Está ubicado en el lugar perfecto para pasar la aspiradora", comentó al diario The Sun. "Estaba harto de eso. Hicimos que un electricista viniera a reparar otras cosas y le pedí que le echara un vistazo", añadió.

El electricista descubrió que en el enchufe no había corriente y, al sacarlo de la pared para averiguar por qué, encontró oculta una pequeña caja fuerte extraíble, pero en lugar de efectivo y joyas solo contenía "polvo, pelusa y una araña muerta", indica el portal de noticias RT.

La caja de seguridad tenía además una cerradura que funcionaba a través de uno de los agujeros del enchufe, aunque no se pudo comprobar su uso por falta de la llave respectiva.

Darren publicó este 17 de noviembre en su cuenta de Twitter un video del curioso hallazgo. Las imágenes se han vuelto virales y en menos de tres días han sido vistas más de 1,1 millones de veces.

