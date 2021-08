Un hombre resultó herido por un jaguar en un zoológico de Florida después de trepar una barrera y acercarse demasiado al recinto del animal, dijeron las autoridades.

El ataque ocurrió el miércoles en la exhibición Range of the Jaguar en el zoológico y jardines de Jacksonville, informó el Florida Times-Union . El hombre fue hospitalizado con heridas que no pusieron en peligro su vida, dijeron los funcionarios del zoológico.

El hombre trepó por una barrera de seguridad a la altura de la cintura que pone aproximadamente 4 pies (1,2 metros) de espacio vacío entre los visitantes y la cerca de la exhibición de jaguares, dijo la portavoz del zoológico Kelly Rouillard. El hombre comenzó a burlarse del jaguar y extendió la mano a través de la cerca, dijo.

Un gato grande de 12 años llamado Harry golpeó al hombre y lo hirió. Rouillard dijo que el felino estaba actuando como parte de su comportamiento normal para un animal salvaje y no esperaba que le pasara nada. Las autoridades confirmaron que Harry estuvo involucrado en una pelea que dejó a otro jaguar muerto a principios de este año.

Los funcionarios del zoológico dijeron que no planean presentar cargos penales contra el hombre herido, cuyo nombre no fue revelado.

