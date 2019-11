Hombre le pide a sus hijos tomar unas cervezas antes de morir

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-Este señor de 87 años y tenía un ultimo deseo antes de morir, el cual era solamente compartir una cerveza con sus hijos.

El anciano de nombre Norbert Schemm se hizo viral en Twitter luego de que su nieto compartiera una foto con el siguiente título:"Mi abuelo falleció hoy. Anoche todo lo que quería era tomar una última cerveza con sus hijos".

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW