Un hombre mata a mil 100 gatos y vende su carne en Kenia

KENIA.- El keniano James Mukangi ha dado con sus huesos en la cárcel por despellejar más de mil 100 gatos en la vía pública y vender su carne para producir alimentos, una actividad que realizaba desde 2012, dio a conocer RT.

Este hombre estará en prisión por tres años. de acuerdo el "depredador de gatos" los compradores hacían con ellos samosas, empanadas fritas de carne y verdura que se venden en restaurantes.

Residentes de Nakuru, una localidad al oeste de Kenia, entregaron a este torturador de animales a la Policía poco después de que degollara a su última víctima, publica RT.

Mukangi, de 34 años, detalló que había ganado alrededor de 50 mil chelines keniatas —casi 5 mil dólares— gracias a esa "oportunidad de negocio": matar y vender felinos a diferentes comercios de la zona, incluido un hotel.

"Fue difícil cuando comencé el negocio, pero mi clientela creció" porque "siempre hay una gran demanda de carne de gato", aseguró este matarife.

James Mukangi was arrested on June 21, 2018 skinning a cat in an open field belonging to Kenya Railways Corporation in the outskirts of Nakuru town. Mukangi said he started skinning cats in 2012 and supplying to specific clients who make... https://t.co/VoCPdsf9je