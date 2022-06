Hombre olvida cono de huevos en el carro y se cuecen por el calor

Recientemente, se volvió viral un video en TikTok, en el que una mujer de Mexicali, mostró como quedó una cartera de huevos, después de que esta pasara tres horas adentro de un automóvil.

"A mi esposo se le olvidó bajar la cartera de huevos del carro por tres horas" se lee en el video que rápidamente se hizo tendencia.

A través de su cuenta, la usuaria Alondra Hernández Anaya (alondrah20) mostró un clip en el que muestra un huevo sin cascarón, el cual luce como si éste hubiera sido hervido.

La publicación rápidamente se volvió viral y hasta el momento cuenta con más de 115 mil "Me Gusta" y más de 4 millones de reproducciones.

Dicho clima ha dejado ya huella en la población. Anteriormente se volvió viral en la misma red social un video en el que una joven de nombre Andrea Silva, se encontraba en la escuela con sus compañeras, "desesperadas" por el calor, sin pensar que esto afectaría el calzado de una de sus amigas a tal grado de derretirlo.

"Nosotras bien desesperadas por el calor en la escuela. Hasta que... se le derritió el zapato", señala el video junto con una instantánea en la que se pueden ver los restos del calzado derretido.

Tiktokers se asombran por las altas temperaturas

El asombro en los usuarios de que fuera el calor tan fuerte, hasta el punto de hacer algunos huevos llegue a cocerse por las altas temperaturas no se hizo esperar, por lo que se realizaron varios comentarios al respecto.

"No me digan eso que tengo que ir el miércoles y mi carrito no tiene aire acondicionado"; "A 47 grados vayan al mandado cuando baje el sol un poquito. Porque está hirviendo Mexicali"; "Vivo en California y te creo, nadie entiende por qué no tengo calor y les digo "soy de Mexicali"; "ahorraron gas", son algunos de los comentarios con los que cuenta la publicación.

(Con información de El Universal)