Hombre paga millones de pesos por ver dormir a modelo popular en OnlyFans

La modelo webcam Aída Cortés hasta con los ojos cerrados sabe hacer dinero.

La curvilínea confesó que le han pagado millones de pesos, pero no para lucir su hermoso cuerpecito, sino simplemente por verla en los brazos de morfeo.

Cortés, quien se ha hecho popular en la plataforma OnlyFans, comentó que en sus inicios era modelo de webcam y cientos de usuarios le pagaban por verla con poca ropa, pero hubo uno que le solicitó un privado.

"Él me veía cansada, después de estar varias horas transmitiendo, entonces me decía que hiciera un privado y me decía 'duerme'. Él pagó millones para que yo durmiera y descansara durante 60 minutos".

La influencer, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, recordó que otros usuarios le pedían salas privadas para realizar actividades que no tenían nada que ver con la cachondería.

Algunos clientes le pagaban por hacer privados en los que jugaba videojuegos o les leía libros. Además, que habían algunos que simplemente querían hablar con ella sobre cosas de la vida.

"Me pagaban porque me peinara, porque me pintara las uñas, otros me pedían que les diera órdenes, les gustaba que fuera dominante", señaló la modelo.